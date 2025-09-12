Бузова отменила концерт после письма из МВД

Ольга Бузова заявила, что отменила концерт в Ростове после рекомендации МВД

Певица Ольга Бузова сообщила об отмене концерта в Ростове-на-Дону, который должен был состояться 12 сентября. О причинах такого решения артистка рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Бузовой, перенести выступление ей порекомендовало местное управление МВД.

«Рекомендовали ограничить мероприятия на площадке с участием более 50 человек или отменить. Для нас в первую очередь важна безопасность зрителя, так что мы были вынуждены принять это решение», — сообщила исполнительница, приложив к публикации скриншот полученного письма.

Певица добавила, что концерт обязательно состоится, но уже в 2026 году.

Ранее Бузова обратилась к Егору Криду после скандального концерта в Лужниках. Она выразила поддержку своему коллеге и призналась, что гордится им. Она также призвала остановить травлю артиста, который, по ее мнению, несет своей аудитории верные ценности.