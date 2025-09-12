Ценности
Дакота Джонсон в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Американская актриса Дакота Джонсон в откровенном образе посетила благотворительный вечер Kering Foundation Caring. Снимки с мероприятия публикует Page Six.

Звезда «50 оттенков серого» вышла на ковровую дорожку в кружевном платье люксового бренда Gucci, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье. Знаменитость также надела босоножки в тон и массивные серьги. При этом волосы Джонсон убрала от лица, выбрав макияж в стиле smoky eyes.

В июле папарацци запечатлели Дакоту Джонсон в бикини на яхте.

