12:54, 12 сентября 2025Мир

Экс-офицер армии США заявил о тревоге поляков из-за действий Германии

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Brian Snyder / Reuters

Новое руководство Польши во главе с президентом Каролем Навроцким пытается отодвинуться от конфликта на Украине и с опаской смотрит в сторону Германии, усиливающей свой военный потенциал. Об этом заявил военный эксперт и бывший офицер армии США Станислав Крапивник в разговоре с телеканалом «Царьград».

«Теперь немцы кричат, что будут главной военной силой Европы. Конечно, полякам из-за этого немного тревожно. У них обычно нехорошая история случается с немцами, когда те начинают идти по этой тропинке», — сказал Крапивник.

Как указывает «Царьград», многие в Варшаве уже понимают, что угроза для них находится не на востоке, а на западе.

Ранее в сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что инцидент с залетевшими в Польшу беспилотниками стал частью серии провокаций на восточном фланге НАТО. Он добавил, что альянс по-прежнему готов к самообороне.

