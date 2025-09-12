Россия
Кадыров сообщил о включении в десятки санкционных списков

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на данный момент находится в 30 санкционных списках. Пост появился в Telegram-канале политика.

«У нас всегда было немало недоброжелателей. Сегодня я нахожусь более чем в тридцати санкционных списках. Туда включена моя семья, а также дорогая МАМА — Президент РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна», — написал он.

Кадыров сообщил, что решение наложить санкции на его семью было принято не ради справедливости, а чтобы угодить западным кураторам.

Ранее Кадыров заявил, что внеся в санкционный список Аймани Кадырову и командира полка полиции специального назначения Замида Чалаева, Лондон показал абсурд и лицемерие своей политики. По словам политика, его мать ведет тихую жизнь, посвятив себя помощи жертвам войн, а также поддержке бедных и обездоленных по всему миру.

