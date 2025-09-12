Карпин пояснил слова о готовности к уходу из «Динамо»

Валерий Карпин заявил, что любой тренер должен быть готов к отставке

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил слова о готовности к уходу из московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Он отметил, что и ранее говорил об отношении к возможной отставке. «А как к ней можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно», — заявил Карпин.

Ранее Карпин сообщил о готовности покинуть «Динамо». По мнению специалиста, футболисты не слышат тренерские установки.

Карпин возглавил «Динамо» в июне. После семи туров РПЛ в активе московского клуба восемь очков. Команда занимает девятое место в чемпионате России.