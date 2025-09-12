Спорт
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шанхайские Драконы
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2025 (м)|1/2 финала
Байер
Сегодня
21:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|3-й тур
09:09, 12 сентября 2025Спорт

Карпин пояснил слова о готовности к уходу из «Динамо»

Валерий Карпин заявил, что любой тренер должен быть готов к отставке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил слова о готовности к уходу из московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Он отметил, что и ранее говорил об отношении к возможной отставке. «А как к ней можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно», — заявил Карпин.

Ранее Карпин сообщил о готовности покинуть «Динамо». По мнению специалиста, футболисты не слышат тренерские установки.

Карпин возглавил «Динамо» в июне. После семи туров РПЛ в активе московского клуба восемь очков. Команда занимает девятое место в чемпионате России.

