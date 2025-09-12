Культура
16:30, 12 сентября 2025Культура

Киркоров признался в необычном фетише

Певец Филипп Киркоров заявил, что коллекционирует меню из ресторанов
Ольга Коровина

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что коллекционирует меню из ресторанов. Исполнителя цитирует «Пятый канал».

«Я собираю меню из ресторанов. Такой у меня фетиш», — заявил Киркоров.

Певец пояснил, что сейчас в заведениях встречаются изысканные, необычно оформленные меню. В одном из ресторанов за границей Киркоров спросил, можно ли оставить такое меню себе. С тех пор, по словам исполнителя, его коллекция регулярно пополняется.

Ранее певица Алла Пугачева призналась, что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери. По словам артистки, она планировала за три года помочь карьере Киркорова, а затем расстаться с ним.

