Лолита заступилась за Пугачеву после слов о предательстве Родины

Певица Лолита Милявская поддержала Аллу Пугачеву после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Слова артистки приводит «Абзац».
Исполнительница заявила, что увидела в словах Пугачевой «нормальные человеческие переживания» и не согласна с мнением о разрыве связей артистки с Россией. По мнению Лолиты, критики, которые хотят «искать червей», в любом случае будут этим заниматься.
«Никакого разрыва [связей с Россией] я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так им и остается», — высказалась Лолита.
Милявская добавила, что желает всем выглядеть так же, как 76-летняя Пугачева, и иметь такую же память, когда они достигнут возраста певицы.
10 сентября вышло первое за несколько лет большое интервью Аллы Пугачевой. В нем уехавшая из России певица призналась, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, это Родина предала ее.