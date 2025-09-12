Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:40, 12 сентября 2025Культура

Лолита заступилась за Пугачеву после слов о предательстве Родины

Певица Лолита Милявская назвала Аллу Пугачеву величайшим русским достоянием
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская поддержала Аллу Пугачеву после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). Слова артистки приводит «Абзац».

Исполнительница заявила, что увидела в словах Пугачевой «нормальные человеческие переживания» и не согласна с мнением о разрыве связей артистки с Россией. По мнению Лолиты, критики, которые хотят «искать червей», в любом случае будут этим заниматься.

«Никакого разрыва [связей с Россией] я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так им и остается», — высказалась Лолита.

Милявская добавила, что желает всем выглядеть так же, как 76-летняя Пугачева, и иметь такую же память, когда они достигнут возраста певицы.

10 сентября вышло первое за несколько лет большое интервью Аллы Пугачевой. В нем уехавшая из России певица призналась, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, это Родина предала ее.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    Анна Седокова в ультракоротком платье представила новую песню

    На Западе указали на подозрительное совпадение перед инцидентом с дронами в Польше

    Заложивший бомбу у трассы Севастополь — Ялта попал на видео

    Во Франции заявили о желании Запада начать войну с Россией

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре новых таинственных сообщения

    Стало известно об обнаружении тел вдовы бойца СВО и его сына в российском регионе

    Офицер ВСУ сдался в плен и стал командиром бригады

    Российский бригадир попал под следствие после обрушения в Национальном музее Бурятии

    Лолита заступилась за Пугачеву после слов о предательстве Родины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости