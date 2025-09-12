Лукашенко послал сигнал Трампу после его письма

Лукашенко направил Трампу ответное письмо

Белорусский лидер Александр Лукашенко написал письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом рассказал телеканалу «Первый информационный» постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков.

Журналист напомнила постпреду, что совсем недавно в беседе с белорусскими корреспондентами Лукашенко сказал о намерениях написать главе Белого дома письмо. Также его спросили, знает ли он что-то про это. Как ответил Рыбаков, он осведомлен о том, что послание уже написано.

Кроме того, представитель был переводчиком на встрече Лукашенко с американской делегацией. Он рассказал, что американцы не отпускали его минут 15 на выходе перед тем, как уехать к себе в гостиницу. По словам Рыбакова, их восхитила манера ведения беседы белорусского лидера.

«Признают, что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались», — подчеркнул постпред.

Ранее Трамп передал Лукашенко письмо. В своем послании он поздравил его с днем рождения, выразив надежду на углубление прогресса по достижению совместных целей. Глава Белоруссии в свою очередь отметил, что страна очень ценит послание американского лидера. Помимо этого, в ответе он добавил фразу «мы умеем читать между строк».

