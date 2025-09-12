Мир
22:27, 11 сентября 2025Мир

Лукашенко послал сигнал Трампу после его письма

Лукашенко направил Трампу ответное письмо
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко написал письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом рассказал телеканалу «Первый информационный» постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков.

Журналист напомнила постпреду, что совсем недавно в беседе с белорусскими корреспондентами Лукашенко сказал о намерениях написать главе Белого дома письмо. Также его спросили, знает ли он что-то про это. Как ответил Рыбаков, он осведомлен о том, что послание уже написано.

Кроме того, представитель был переводчиком на встрече Лукашенко с американской делегацией. Он рассказал, что американцы не отпускали его минут 15 на выходе перед тем, как уехать к себе в гостиницу. По словам Рыбакова, их восхитила манера ведения беседы белорусского лидера.

«Признают, что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались», — подчеркнул постпред.

Ранее Трамп передал Лукашенко письмо. В своем послании он поздравил его с днем рождения, выразив надежду на углубление прогресса по достижению совместных целей. Глава Белоруссии в свою очередь отметил, что страна очень ценит послание американского лидера. Помимо этого, в ответе он добавил фразу «мы умеем читать между строк».

