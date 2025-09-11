Бывший СССР
Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Белоруссия очень ценит послание президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает «БелТА» в своем Telegram-канале.

«Мы понимаем, умеем читать между строк. Мы очень ценим это послание Дональда Трампа», — ответил он на письмо.

Трамп передал белорусскому лидеру письмо. В нем он поздравил Лукашенко с днем рождения, а также выразил надежду на углубление прогресса по достижению совместных целей.

11 сентября заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. По итогам переговоров стало известно, что США намерены вернуть свое посольство в Минск.

