Мать пилота-предателя Максима Кузьминова участвовала в процедуре его опознания

Мать росийского пилота-предателя Максима Кузьминова Инна допрашивалась испанской полицией и участвовала в процедуре его опознания. Об этом сообщает RT.
«Она связывалась со своими родственниками... Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон», — рассказал каналу знакомый семьи.
В 2023 году Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. Вместе с ним на борту были двое сопровождающих, от них избавились, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление. Главное управление разведки (ГУР) Украины признало, что курировало действия российского военного. Позже тело Кузьминова нашли в испанском городе Вильяхойоса. Бывшего российского бойца похоронили в безымянной могиле.
Также сообщалось, что мать Кузьминова выехала из России незадолго до побега сына на Украину. Женщина, работавшая на производственном предприятии в Приморье, взяла отпуск в январе 2023 года, из которого так и не вышла. Через некоторое время россиянка передала сообщение искавшим ее родственникам, в котором указала, что с ней все хорошо и искать ее не нужно. По словам коллег, женщина с самого начала была против спецоперации и «категорически не поддерживала» действия российских военнослужащих. Один из ее знакомых предположил, что именно мать могла склонить Кузьмина к побегу.