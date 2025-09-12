Россия
12:22, 12 сентября 2025Россия

Мигрант избил работавшую следователем российскую пенсионерку и избежал наказания

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В петербургском Красном Селе мигрант избил пенсионерку, работавшую в прошлом следователем, и избежал наказания. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община Zov».

Пожилая россиянка рассказала, что повздорила с женой иностранца. После конфликта с ней решил разобраться приезжий — он повалил пенсионерку и начал ее ударять руками и ногами.

Жительница Красного Села сняла побои и пошла в полицию, там, как утверждает гражданка, на ее заявление никак не отреагировали.

Позже к пострадавшей россиянке в дверь стал ломиться другой мигрант. Тот обвинил женщину в том, что она порезала колеса на велосипеде его сына. Пенсионерка не стала открывать дверь и вызвала оперативников. По ее словам, никто из правоохранителей так и не приехал.

Ранее стало известно, что в Оренбурге мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом россиян и избили их.

