Минпросвещения раскрыло судьбу эксперимента со сдачей только двух предметов на ОГЭ

Минпросвещения: Эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ продолжат

Эксперимент со сдачей только двух предметов на Основном государственном экзамене (ОГЭ) продолжат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел совещание, посвященное подведению итогов эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области», — говорится в сообщении.

Во время совещания, продолжили в пресс-службе, было принято решение о продолжении эксперимента в 2025-2026 учебном году.

Ранее Рособрнадзор заявлял, что изменений в структуре и содержании Основного и Единого государственных экзаменов в грядущем 2026 году не будет. С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, которые определят структуру и содержание экзаменов. Изменений в контрольных измерительных материалах нет, заверили там.