09:55, 12 сентября 2025Моя страна

Назван самый дешевый курорт черноморского побережья в бархатный сезон

Самым доступным курортом на Черном море в бархатный сезон оказался Туапсе
Алина Черненко

Фото: Сергей Карпов / РИА Новости

Аналитики геосервиса 2ГИС сравнили популярные туристические локации черноморского побережья Краснодарского края по средней стоимости одного дня отдыха и назвали самый дешевый курорт в бархатный сезон. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что самым доступным по бюджету вариантом в указанный период оказался Туапсе — день отдыха там стоит в среднем 5,6 тысячи рублей. В этом курортном городе оказались самые низкие цены по трем категориям: жилье (от 2,9 тысячи рублей за номер в сутки), питание (около 2 тысяч рублей за два посещения точек общепита) и развлечения (около 700 рублей).

На втором месте в рейтинге по доступности расположился Краснодар (день отдыха там обойдется в среднем в 6,4 тысячи рублей), а на третьем — Анапа (8,3 тысячи рублей). Авторы исследования отметили, что в этих городах относительно недорогие еда и развлечения, но по стоимости проживания Анапа сильно обогнала столицу Краснодарского края. Главные причины высоких цен на номера в отелях — близость к морю и более высокий спрос на бронирование.

По средней стоимости курортного дня лидирует федеральная территория Сириус. По данным аналитиков сервиса, на сентябрь 2025 года она составляет 11,9 тысячи рублей.

Ранее россиянам раскрыли доступные направления для путешествий по стране в бархатный сезон. На первом и втором месте в списке расположились Иркутск и Барнаул.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
