Назван способ сохранить мужское здоровье после 30 лет

Фитнес-тренер Виктория Вакулина назвала способ сохранить мужское здоровье после 30 лет. Ее слова приводит Men Today.

Вакулина заявила, что необходимо включить в программу силовые тренировки. По ее словам, они повышают чувствительность тканей к инсулину, стимулируют тестостерон и гормон роста и помогают сохранять мышцы и кости.

Базу программы Вакулина посоветовала строить на приседаниях, тягах, жимах и упражнениях на корпус, дополняя регулярной мобильностью и растяжкой три раза в неделю для профилактики болей в коленях и пояснице. Кардио рекомендуется в умеренном объеме — 20–30 минут активной ходьбы, плавания или велосипеда несколько раз в неделю для поддержки сердца.

