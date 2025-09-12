Спорт
23:44, 12 сентября 2025Спорт

Назван способ сохранить мужское здоровье после 30 лет

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Виктория Вакулина назвала способ сохранить мужское здоровье после 30 лет. Ее слова приводит Men Today.

Вакулина заявила, что необходимо включить в программу силовые тренировки. По ее словам, они повышают чувствительность тканей к инсулину, стимулируют тестостерон и гормон роста и помогают сохранять мышцы и кости.

Базу программы Вакулина посоветовала строить на приседаниях, тягах, жимах и упражнениях на корпус, дополняя регулярной мобильностью и растяжкой три раза в неделю для профилактики болей в коленях и пояснице. Кардио рекомендуется в умеренном объеме — 20–30 минут активной ходьбы, плавания или велосипеда несколько раз в неделю для поддержки сердца.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.

