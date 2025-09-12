Названы самые популярные в России машины от трех миллионов рублей

«Авто.ру»: Jaecoo J7 и GAC GS8 — самые популярные машины от 3 до 5 млн рублей

Самыми популярными в России машинами стоимостью 3-5 миллионов рублей стали китайские кроссоверы Jaecoo J7 и GAC GS8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Авто.ру».

Эксперты составили список самых востребованных авто в вышеуказанной ценовой категории исходя из информации о просмотрах и звонках по объявлениям на сервисе. По итогам исследования выяснилось, что наиболее популярной у россиян машиной оказался кроссовер Jaecoo J7. Его средняя стоимость в январе-августе составила 3,44 миллиона рублей.

На второй строчке рейтинга оказался полноразмерный семиместный кроссовер GAC GS8 (4,59 миллиона рублей), а тройку лидеров замкнул среднеразмерный внедорожник Jetour T2 (4,25 миллиона). В топ-5 также вошли среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro (4,81 миллиона) и компактный кроссовер Geely Atlas (3,85 миллиона). Таким образом, в пятерке лидеров оказались только китайские модели.

Несмотря на затяжное падение продаж, с которыми концерны КНР столкнулись в России в 2025 году, ожидать ослабления их доминирования на авторынке РФ в обозримом будущем не стоит, отмечают эксперты. В условиях массового ухода из страны крупнейших западных, японских и южнокорейских производителей у китайских автобрендов нет весомых конкурентов.

Отечественный «АвтоВАЗ» не может в одиночку оказать существенного сопротивления «большой четверке» из КНР (Haval, Chery, Geely и Changan) даже за счет относительно низких цен на свои машины и внушительной господдержки. На этом фоне в обозримом будущем доля китайских машин в структуре продаж новых автомобилей в РФ в среднесрочной перспективе останется выше 50 процентов, прогнозируют в компании «Газпромбанк автолизинг».