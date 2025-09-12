Невестка Виктории Бекхэм обнажила грудь в рекламе для бренда

Модель Никола Пельтц-Бекхэм снялась в откровенном образе для бренда Genny

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм снялась топлес в рекламе для модного бренда Genny. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя модель позировала в очках, которые были оформлены большими прозрачными линзами и золотисто-серебристой оправой. При этом она повернулась к камере боком, прикрыв руками обнаженную грудь. Откровенный образ знаменитости дополнили нюдовый макияж, объемная прическа и серьги.

Кроме того, во время фотосессии Пелтьц примерила на голое тело укороченную куртку с поясом и атласные брюки кремового цвета. В тоже время звезда продемонстрировала фигуру в облегающих штанах и черном корсете с драпировкой.

