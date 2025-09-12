Однокурсники высказались о наводившем ракеты ВСУ на сослуживцев российском солдате

Однокурсники назвали позором России и офицерской чести российского военнослужащего Льва Ступникова, который семь месяцев наводил ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своих сослуживцев. Об этом пишет RT.
«Мы с ним когда-то вместе тренировались, но теперь я знать ничего не хочу об этом человеке» — сказал один из собеседников телеканала.
В то же время с родственниками Ступникова, живущими в Казахстане, журналистам поговорить не удалось, так как они отказались обсуждать поступок военного.
Как выяснил RT, Ступников родился в городе Караганде (Казахстан) и переехал с родителями в Омск в 2000-х. Окончив школу, он учился в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге.
11 сентября военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» рассказали, что боец Вооруженных сил России Лев Ступников во время службы на СВО в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. По их сведениям, военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек. Предположительно, солдат сбежал в ряды ВСУ.