Побывавший в плену офицер ВСУ Османов стал командиром бригады

Подполковник Сейдамет Османов, ранее побывавший в российском плену, назначен новым командиром 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Подполковник Османов — выходец из 36-й бригады морской пехоты Украины. В 2022 году она сдалась в плен в Мариуполе и с того момента, в принципе, перестала существовать», — сообщил источник агентства.

Также сообщается, что предыдущего командира 115-й бригады ВСУ Дениса Билыка сняли с должности после поражений в боях за Боровскую Андреевку и Зеленый Гай.

Ранее стало известно, что ВСУ мародерствуют в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР), готовясь оставить город. По словам военного аналитика Андрея Марочко, солдаты ВСУ будут по максимуму «выжимать из населения все ценное» для того, «чтобы это не досталось российским войскам».

