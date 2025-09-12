Спорт
14:53, 12 сентября 2025Спорт

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Чемеркин умер в возрасте 53 лет

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин умер в возрасте 53 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Спортсмену было 53 года, он умер в пятницу, 12 сентября. Причины смерти не уточняются.

«Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Чемеркин стал олимпийским чемпионом в супертяжелом весе на Играх-1996 в Атланте. Спустя четыре года на ОИ в Сиднее он завоевал бронзу. Кроме того, россиянин четырежды побеждал на чемпионате мира и дважды — на первенстве Европы.

