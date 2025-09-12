Памятник Дзержинскому в российском городе открыли под композицию о Христе

Бюст основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому в Находке открыли под композицию «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей» (НСН) в Telegram-канале.

Памятник поставили в сквере 100-летия пограничных войск по инициативе Союза ветеранов госбезопасности Приморья. После того как с бюста стащили белое полотно, зазвучала композиция Джеймса Ласта Jesus Christ Superstar. В мэрии сходству, в свою очередь, отметили, что фанфары везде звучат похоже.

Раамятник Феликсу Дзержинскому установили в центре Омска. Инициатором установки оказался частный меценат. Он же предложил профинансировать проект. После идею одобрили местные депутаты.