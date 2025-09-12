Полковник Матвийчук: ВСУ перебрасывают наемников, потому что им грозит разгром

Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит разгром всей южной группировки, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Таким образом он объяснил в беседе с «Лентой.ру» переброску Киевом наемников под Красноармейск.

Ранее стало известно, что ВСУ сняли иностранных военных из Польши, Латинской Америки и англоязычных стран с сумского направления. Их собираются перебросить в Красноармейск (украинское название — Покровск).

«Красноармейск практически в кольце. Там явно прослеживается оперативное окружение, смыкание флангами двух группировок наших. Это грозит многотысячным пленением и разгромом полностью всей южной группировки Украины. Они сегодня не знают, что делать. Переброшенные войска не справляются, поэтому они сняли более-менее боеспособные части с сумского направления и таким образом пытаются остановить наступление наших войск. Полагаю, ничего у них не получится, потому что темп набран российской армией такой, что его надо останавливать совсем не такими силами», — поделился Матвийчук.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о том, что Вооруженные силы (ВС) России ведут бои в высотной застройке в подконтрольном Киеву Красноармейске.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский отмечал, что российские войска «разрезали» группировку ВСУ в районе трассы Димитров (украинское название — Мирноград) — Красноармейск.

