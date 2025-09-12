Бывший СССР
ВСУ перебросили представителей граничащей с Россией страны под Красноармейск

ТАСС: ВСУ сняли поляков с сумского направления для переброски в Красноармейск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сняли наемников из Польши, Латинской Америки и англоязычных стран с сумского направления для переброски в Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Латиноамериканцы, поляки, англоязычные наемники — их практически всех сейчас перебросили с сумского направления в Красноармейск», — сообщил собеседник агентства.

Источник также сообщил, что еще одна часть группировки ВСУ была переброшена с сумского направления в Димитров, а также в окрестности Родинского и Доброполья.

Ранее сообщалось, что ВСУ мародерствуют в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Это может быть признаком оставления города.

