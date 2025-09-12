Перечислены семь веских поводов начинать день со стакана воды натощак

Диетолог Баад: Стакан воды натощак укрепляет защитные силы организма

Стакан воды натощак — простая привычка, которая может оказать огромное положительное влияние на здоровье, заявила диетолог Ванесса Баад. В беседе с изданием Terra она перечислила семь веских поводов придерживаться этой практики.

«Вода помогает поддерживать правильное функционирование лимфатической системы и выводить токсины, укрепляя естественные защитные силы организма», — назвала она первый плюс. Другие два преимущества — это то, что вода способствует насыщению и защищает от переедания, а также то, что она ускоряет обменные процессы.

Баад добавила, что увлажнение организма положительно влияет на состояние кожи. Кроме того, если начинать день со стакана воды натощак, то можно снизить риск, поскольку устранится один из главных ее триггеров — обезвоживание. Последними двумя преимуществами этой привычки диетолог назвала то, что вода натощак способствует правильному функционированию кишечника и позволяет сохранять высокий уровень энергии на протяжении всего дня.

Ранее эндокринолог Антон Поляков призвал некоторых людей избегать алкогольных настоек. Так, от них, по словам врача, стоит отказаться при наличии хронического панкреатита.