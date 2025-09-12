Забота о себе
10:29, 12 сентября 2025

Перечислены семь веских поводов начинать день со стакана воды натощак

Диетолог Баад: Стакан воды натощак укрепляет защитные силы организма
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Стакан воды натощак — простая привычка, которая может оказать огромное положительное влияние на здоровье, заявила диетолог Ванесса Баад. В беседе с изданием Terra она перечислила семь веских поводов придерживаться этой практики.

«Вода помогает поддерживать правильное функционирование лимфатической системы и выводить токсины, укрепляя естественные защитные силы организма», — назвала она первый плюс. Другие два преимущества — это то, что вода способствует насыщению и защищает от переедания, а также то, что она ускоряет обменные процессы.

Баад добавила, что увлажнение организма положительно влияет на состояние кожи. Кроме того, если начинать день со стакана воды натощак, то можно снизить риск, поскольку устранится один из главных ее триггеров — обезвоживание. Последними двумя преимуществами этой привычки диетолог назвала то, что вода натощак способствует правильному функционированию кишечника и позволяет сохранять высокий уровень энергии на протяжении всего дня.

Ранее эндокринолог Антон Поляков призвал некоторых людей избегать алкогольных настоек. Так, от них, по словам врача, стоит отказаться при наличии хронического панкреатита.

