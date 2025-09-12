Планировавшим устроить взрыв в РУДН подросткам вынесли приговор

ТАСС: Планировавшие устроить взрыв в РУДН подростки получили до 9 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор четверым молодым людям, признав их виновными в попытке осуществить теракт в здании Российского университета дружбы народов (РУДН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подсудимым, среди которых два студента и школьник, назначили от шести лет до девяти лет колонии. Кроме того, в качестве дополнительного наказания двоим подсудимым назначены штрафы по 40 тысяч рублей, а также запрет на администрирование интернет-сайтов на два года.

Как выяснило следствие, устроить подрыв в середине октября 2023 года решил 16-летний учащийся колледжа с целью «устрашения населения» и «причинения имущественного ущерба». Для этого он поделился своей идеей в закрытом чате одного из ультраправых Telegram-каналов. Идею поддержали студент первого курса Российского технологического университета и 15-летний восьмиклассник. Свою вину подсудимые не признали. Они признали, что экспериментировали с самодельной взрывчаткой, однако обсуждения о подрыве в чате назвали шуткой.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии Ахамату Джанибекову, готовившему теракт в здании республиканского управления ФСБ.