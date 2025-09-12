Мир
02:26, 12 сентября 2025Мир

Польша высказалась об открытии границы с Белоруссией

Глава МВД Польши Кервиньский назвал бессрочным закрытие границы с Белоруссией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Польша закрыла границу с Белоруссией на неопределенный срок. Об этом сообщил польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский в интервью радио Tokfm.

«Закрытие границы бессрочное», — сказал он. Министр добавил, что Варшава «будет постоянно анализировать ситуацию».

Ранее Кервиньский пообещал, что Польша откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства. Он уточнил, что граница будет закрыта в ночь на 12 сентября.

В МИД России призвали Польшу задуматься о возможных последствиях принятия решения о закрытии границы с Белоруссией и пересмотреть его в кратчайшие сроки.

