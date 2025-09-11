Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:41, 11 сентября 2025Мир

МИД России сделал заявление из-за закрытия Польшей границы с Белоруссией

Захарова призвала Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия призывает Польшу задуматься о возможных последствиях принятия решения о закрытии границы с Белоруссией и пересмотреть его в кратчайшие сроки. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала действия Варшавы, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Односторонние действия польского руководства нанесут серьезный ущерб его международным партнерам, которые используют границу с Белоруссией для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Варшаве государств, так и национальный бизнес», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобные действия Польши подрывают «базовые гуманитарные принципы», в первую очередь свободу передвижения людей. Она объяснила, что жители приграничных районов между двумя странами «лишатся возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты» из-за этого решения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что республика намерена полностью закрыть границу с Белоруссией 11 сентября. По его словам, причиной такого шага стали совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

    Франция направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

    В ВСУ встревожились из-за позиции США по поставкам военной помощи

    В США опубликовали фото орудия убийства Кирка

    Стало известно об изнасилованиях участниц конкурса красоты «Мисс Франция»

    Врач предупредил о негативном влиянии на сон неправильно подобранного постельного белья

    Посол России отреагировал на вызов в МИД Швеции

    Известный ведущий заплакал в прямом эфире

    В Госдуме оценили идею полного сухого закона в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости