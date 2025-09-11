МИД России сделал заявление из-за закрытия Польшей границы с Белоруссией

Захарова призвала Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией

Россия призывает Польшу задуматься о возможных последствиях принятия решения о закрытии границы с Белоруссией и пересмотреть его в кратчайшие сроки. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала действия Варшавы, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Односторонние действия польского руководства нанесут серьезный ущерб его международным партнерам, которые используют границу с Белоруссией для товарного обмена. При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Варшаве государств, так и национальный бизнес», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобные действия Польши подрывают «базовые гуманитарные принципы», в первую очередь свободу передвижения людей. Она объяснила, что жители приграничных районов между двумя странами «лишатся возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты» из-за этого решения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что республика намерена полностью закрыть границу с Белоруссией 11 сентября. По его словам, причиной такого шага стали совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025».