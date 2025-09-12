Из жизни
07:04, 12 сентября 2025Из жизни

Порномодель решила выйти замуж и пообещала восемь миллионов рублей за подходящего мужчину

Олег Парамонов
Фото: @aellaslife

Американская порномодель Аэлла решила выйти замуж и пообещала выплатить 100 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей) тому, кто познакомит ее с будущим мужем. Об этом сообщает издание New York Post.

Аэлле 33 года, она живет в районе залива Сан-Франциско в Калифорнии. По ее словам, найти желающих жениться на ней несложно. Куда реже встречаются люди, которые способны вызвать желание выйти замуж у нее самой.

По словам Аэллы, для нее 100 тысяч долларов — это ощутимая трата. Несмотря на это, ей кажется, что она вряд ли станет жалеть об этих деньгах, если они помогут ей встретить подходящего мужчину.

Порномодель предусмотрела еще один вариант, причем он вознаграждается еще щедрее. Она заплатит 300 тысяч долларов (25,4 миллиона рублей) тому, кто познакомит ее с человеком, готовым оплодотворить ее за 10 миллионов долларов (845 миллионов рублей). При этом мужчина должен отказаться от права на опеку. Воспитывать ребенка Аэлла хочет одна.

Ранее сообщалось, что в США успешная модель OnlyFans бросила порнокарьеру и приняла крещение. К этому ее подтолкнул новый возлюбленный, который оказался очень религиозным человеком.

