Мир
04:46, 12 сентября 2025Мир

Президент Бразилии ответил на угрозы США

Лула да Силва: Бразилия не боится возможных санкций США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ton Molina / IMAGO / Global Look Press

Бразилия не боится возможных санкций США после обвинительного приговора бывшему бразильскому президенту Жаиру Болсонару. Об этом в интервью телеканалу Band заявил действующий лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Опасений нет. Я не боюсь. Президент одной страны не может вмешиваться в решения другого суверенного государства. Если он и решит предпринять какие-либо действия, то это будет только его проблемой», — сказал он.

По его словам, сомнений в том, что Болсонару собирался устроить госпереворот, нет. Лула да Силва отметил, что Болсонару в ходе своего срока «дискредитировал [демократические] институты» страны.

Ранее Болсонару приговорили к тюремному заключению по делу о государственном перевороте. Верховный федеральный суд признал Болсонару виновным в заговоре с целью госпереворота и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 27 лет и 3 месяца.

