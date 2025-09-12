Россия
Путин порассуждал на тему мира будущего

Путин: Мир будущего — это мир любви и дружбы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что мир будущего — это мир людей, которые ценят любовь и дружбу, а не эгоистов, увлеченных киберпространством. С таким утверждением политик выступил на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, пишет РИА Новости.

«Человечеству предстоит освоить новую реальность и одновременно сохранить корни, которые служат опорой. Мы верим, что мир будущего — это мир не эгоистов, погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу "каждый сам за себя"», — порассуждал глава РФ.

Он выразил надежду, что люди в будущем все так же будут ценить любовь и дружбу, дорожить своими близкими и понимать свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним.

Ранее Владимир Путин заявил, что мир в ближайшие десятилетия будет многополярным. Таким образом российский лидер ответил на вопрос, каким в будущем будет мир — более западным или восточным.

До этого стало известно, что в России доля патриотично настроенной молодежи в возрасте 18-24 лет составляет 99 процентов.

    Все новости