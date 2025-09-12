Наука и техника
00:30, 12 сентября 2025Наука и техника

Разработан метод раннего распознавания распространенного вида рака

JNCI: Анализ крови выявляет ВПЧ-ассоциированного рака за 7 лет до симптомов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Salov Evgeniy / Shutterstock / Fotodom

Ученые представили прорывной метод ранней диагностики ВПЧ-ассоциированного рака ротоглотки — одного из наиболее распространенных видов рака, вызванных вирусом папилломы человека. Исследование опубликовано в Journal of the National Cancer Institute.

Команда использовала анализ крови для поиска циркулирующей ДНК опухолевого ВПЧ (ctHPVDNA). В исследовании участвовали образцы плазмы 28 пациентов, собранные за 1,3–10,8 года до постановки диагноза, и 28 образцов контрольной группы. У 22 из 28 будущих пациентов тест выявил ctHPVDNA — задолго до первых симптомов. Максимальный «запас времени» составил 7,8 года. При этом ни один образец из контрольной группы не показал ложноположительного результата, что говорит о высокой специфичности метода.

Дальнейшее применение машинного обучения на расширенной выборке из 306 человек увеличило чувствительность теста до 96 процентов и позволило фиксировать следы опухолевой ДНК более чем за 10 лет до клинического проявления болезни.

Авторы отмечают, что сочетание анализа ctHPVDNA с другими биомаркерами, такими как антитела к ВПЧ, может создать основу для первого надежного скринингового теста. Такой метод позволит выявлять рак ротоглотки на самых ранних стадиях и тем самым существенно снизить смертность и тяжелые последствия заболевания.

Ранее ученые выяснили, что вегетарианский рацион может снижать вероятность развития рака.

