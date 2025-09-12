Росгвардия показала видео задержания финансировавшего ВСУ россиянина

Задержание финансировавшего ВСУ мужчины в Подмосковье попало на видео

Задержание финансировавшего ВСУ мужчины в Подмосковье попало на видео. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Росгвардии.

На кадрах оперативной съемки силовики заходят в квартиру подозреваемого и заковывают его в наручники, после чего отвозят в отдел на допрос. Задержанный рассказал, что начиная с 2024 года регулярно осуществлял финансирование Вооруженных сил Украины. Затем была показана его переписка с представителями иностранного государства.

Подозреваемый был задержан в городе Климовске. Через некоторое время он планировал выехать на Украину и принять участие в боях против Российской армии.

Возбуждено уголовное дело о совершении государственной измены. На время расследования подозреваемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что финансировавший ВСУ россиянин хотел уехать на Украину и попался ФСБ.