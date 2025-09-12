Экономика
07:15, 12 сентября 2025

Россия нарастила импорт пива из постсоветской республики

Comtrade: Импорт армянского пива в Россию вырос почти в девять раз
Кирилл Луцюк

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press

С января по июнь поставки армянского пива на российский рынок выросли почти в девять раз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на платформу ООН Comtrade.

Если в первом полугодии 2024 год РФ купила у Армении этого напитка на 576,3 тысячи долларов, то в аналогичный период текущего года импорт вырос уже до 5,12 миллиона долларов. При этом импорт российского пива на рынок этой закавказской республики увеличился лишь на 18 процентов.

В то же время Германия смогла увеличить поставки пива в Армении в 2,3 раза, до 1,5 миллиона долларов, Чехия — в 2,5 раза, до 700 тысяч долларов. Кроме того, до 267 тысяч долларов вырос импорт бельгийского пива, и больше чем в пять раз — ирландского (до 279 тысяч).

По данным Евростата июньский экспорт чешского пива в Россию увеличился до 1,8 миллионов евро. В итоге, Чехия стала основным (среди остальных стран ЕС) поставщиком этого напитка на российский рынок.

Кроме того, а российский рынок стало поступать пиво, произведенное в Северной Корее.

