Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:34, 12 сентября 2025Забота о себе

Россиян предупредили о вреде популярного завтрака

Диетолог Поляков: Бутерброды с колбасой и сыром могут вредить здоровью и фигуре
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что бутерброды с колбасой и сыром могут навредить здоровью и стать причиной лишнего веса. О вреде популярного завтрака он предупредил в беседе с aif.ru.

Поляков считает, что бутерброды с колбасой и сыром не являются чем-то запретным, но есть их каждый день не стоит. Он пояснил, что белый дрожжевой хлеб с разрыхлителем и различными добавками не несет никакой пользы для здоровья, а колбасные изделия вообще относятся к группе продуктов, повышающих риск развития рака.

Что касается сыров, эндокринолог посоветовал выбирать их с особой тщательностью, так как можно легко купить продукцию, где вместо молочных жиров используются гибридные ингредиенты. Однако он отметил, что натуральные сыры могут быть не совсем безопасны для людей с непереносимостью белка казеина. У них они могут вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом и отеки. Кроме того, врач отметил, что бутерброды с колбасой и сыром являются калорийной пищей, поэтому ими не стоит злоупотреблять тем, кто следит за фигурой.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Ранее кардиолог Аурелио Рохас рассказал, как извлечь максимум пользы из чашки кофе. По его словам, наиболее сильный эффект от напитка можно почувствовать, если выпить его через час после пробуждения.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    59-летняя Сальма Хайек обнажила грудь в платье с глубоким декольте

    Дуров заявил об атаках на свободу слова

    Самолет прервал посадку в Литве из-за неопознанного летающего объекта

    Бывшая баскетболистка «Динамо» умерла в 30 лет

    Израиль отверг резолюцию ГА ООН о двухгосударственном решении для Палестины

    Второй B-21 взлетел

    Лось прогулялся около станции московского метро и попал на видео

    В ЦБ призвали выдавать льготную ипотеку адресно

    Глава МИД Польши заявил о прокси-войне России с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости