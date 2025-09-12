Россия
Россияне подрались в кафе из-за политики и попали на видео

В Иркутске двое мужчин устроили драку в кафе из-за разных политических взглядов
Анна Щербакова
В Иркутске двое мужчин устроили драку в кафе из-за разных политических взглядов. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как мужчина в кепке подходит к посетителю, сидящему за столиком. Он сходу бросается на оппонента с кулаками, тот пытается оказать сопротивление. Другие гости их разнимают.

Как утверждает Baza, участниками потасовки оказались местные блогеры. Один из них пострадал за патриотическую позицию, другой покинул Россию.

В прошлом мужчины яростно спорили в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Архангельске трое мужчин избили раненного в бою участника специальной военной операции (СВО).

До этого в Тюмени толпа избила ветерана спецоперации, лишившегося ноги.

