Россияне подрались в кафе из-за политики и попали на видео

В Иркутске двое мужчин устроили драку в кафе из-за разных политических взглядов. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
На представленных кадрах видно, как мужчина в кепке подходит к посетителю, сидящему за столиком. Он сходу бросается на оппонента с кулаками, тот пытается оказать сопротивление. Другие гости их разнимают.
Как утверждает Baza, участниками потасовки оказались местные блогеры. Один из них пострадал за патриотическую позицию, другой покинул Россию.
В прошлом мужчины яростно спорили в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Архангельске трое мужчин избили раненного в бою участника специальной военной операции (СВО).
До этого в Тюмени толпа избила ветерана спецоперации, лишившегося ноги.