Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:19, 12 сентября 2025Экономика

Россияне стали чаще брать один вид кредитов

ОКБ: Число выданных в России автозаймов выросло на 8 % в августе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам августа 2025 года суммарное число выданных в России автокредитов увеличилось на 8 процентов в месячном выражении, а их объем вырос на 10 процентов. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом за последний летний месяц россиянам выдали 119,5 тысячи кредитов на покупку машины, а совокупный объем подобного рода займов составил 174,4 миллиарда рублей. Для сравнения, годом ранее показатели составляли 110,7 тысячи штук и 158,29 миллиарда рублей соответственно.

Таким образом, за 12 месяцев число выданных в РФ автозаймов увеличилось на 8,8 тысячи единиц, а их суммарный размер — на 16,11 миллиарда рублей. Средний чек одобренного автокредита за отчетный период составил 1,46 миллиона рублей, средний срок — 5,5 лет.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

Лидерами среди российских регионов по объемам выдач кредитов на покупку машины традиционно оказались крупнейшие города и области. Первую строчку рейтинга заняла Москва, жителям которой в августе выдали 8,17 тысячи автозаймов на общую сумму в 15,23 миллиарда рублей. На втором месте оказалась Московская область (8,1 тысячи штук на 14,2 миллиарда), а топ-3 замкнул Санкт-Петербург (6,27 тысячи единиц на 10,45 миллиарда).

Приросту выдач автозаймов могло поспособствовать в том числе изменение стратегии реализации машин со стороны китайских производителей. Аналитик глава по риск-менеджмент методологии и дата аналитике в ОКБ Николай Филиппов ранее заявлял об активном субсидировании дилерами ставок по такого рода кредитам. В результате приобрести новый автомобиль из КНР в России сейчас можно под 6-7 процентов годовых, что примерно втрое ниже действующей ключевой ставки.

Подобная тактика обусловлена в первую очередь внушительными стоками пылящихся на российских складах авто, большую часть которых составляют машины китайского производства. Однако, несмотря на льготные кредитные ставки и внушительные скидки, которые доходят до миллиона рублей, решить проблему масштабного затоваривания не удалось решить до сих пор. По оценке экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, в начале сентября в России нераспроданными оставались порядка 300 тысяч машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Умер многолетний администратор и генменеджер «Спартака» Александр Хаджи

    Появились новые подробности по делу скандально известного в России многоженца

    Силовики придумали необычный способ для поимки беглеца из российского СИЗО

    Постсоветская страна испугалась засилья пакистанцев

    В России празднование дня рождения закончилось смертью троих человек

    Врач дал пять советов сладкоежкам

    Названо число пошедших в политику ветеранов СВО

    В МИД рассказали о попытке Украины сорвать саммит на Аляске

    В США указали на нежелание Трампа защищать Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости