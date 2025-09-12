Россияне стали чаще брать один вид кредитов

ОКБ: Число выданных в России автозаймов выросло на 8 % в августе

По итогам августа 2025 года суммарное число выданных в России автокредитов увеличилось на 8 процентов в месячном выражении, а их объем вырос на 10 процентов. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В целом за последний летний месяц россиянам выдали 119,5 тысячи кредитов на покупку машины, а совокупный объем подобного рода займов составил 174,4 миллиарда рублей. Для сравнения, годом ранее показатели составляли 110,7 тысячи штук и 158,29 миллиарда рублей соответственно.

Таким образом, за 12 месяцев число выданных в РФ автозаймов увеличилось на 8,8 тысячи единиц, а их суммарный размер — на 16,11 миллиарда рублей. Средний чек одобренного автокредита за отчетный период составил 1,46 миллиона рублей, средний срок — 5,5 лет.

Лидерами среди российских регионов по объемам выдач кредитов на покупку машины традиционно оказались крупнейшие города и области. Первую строчку рейтинга заняла Москва, жителям которой в августе выдали 8,17 тысячи автозаймов на общую сумму в 15,23 миллиарда рублей. На втором месте оказалась Московская область (8,1 тысячи штук на 14,2 миллиарда), а топ-3 замкнул Санкт-Петербург (6,27 тысячи единиц на 10,45 миллиарда).

Приросту выдач автозаймов могло поспособствовать в том числе изменение стратегии реализации машин со стороны китайских производителей. Аналитик глава по риск-менеджмент методологии и дата аналитике в ОКБ Николай Филиппов ранее заявлял об активном субсидировании дилерами ставок по такого рода кредитам. В результате приобрести новый автомобиль из КНР в России сейчас можно под 6-7 процентов годовых, что примерно втрое ниже действующей ключевой ставки.

Подобная тактика обусловлена в первую очередь внушительными стоками пылящихся на российских складах авто, большую часть которых составляют машины китайского производства. Однако, несмотря на льготные кредитные ставки и внушительные скидки, которые доходят до миллиона рублей, решить проблему масштабного затоваривания не удалось решить до сих пор. По оценке экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, в начале сентября в России нераспроданными оставались порядка 300 тысяч машин.