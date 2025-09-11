Экономика
16:10, 11 сентября 2025

Китайские концерны в России пошли на крайние меры ради избавления от стоков

Autonews: Скидки на новые китайские автомобили в России достигли миллиона рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ряд китайских автобрендов в России решился пойти на крайние меры в надежде избавиться от сотен тысяч пылящихся на складах новых машин. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на результаты собственного анализа розничных цен.

Дилеры некоторых производителей из азиатской страны ввели запредельные скидки на свои автомобили в России. Подобным образом, в частности, решило поступить руководство малоизвестной в стране марки Seres. Премиальные пятиместные кроссоверы M7 в комплектациях Pro и Max теперь можно приобрести в РФ со скидкой в 1 миллион рублей. Розничная стоимость этих автомобилей упала примерно до 6-6,5 миллиона рублей.

Дилеры еще одного китайского концерна (Bestune), столкнувшегося с заметным падением продаж, в свою очередь, решили сделать скидки клиентам в России в размере 500-700 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Дисконт в полмиллиона предлагается на покупку лифтбеков B70 в версиях 1.5 DCT Enjoyment и 1.5 DCT Prestige, в 0,7 миллиона — на модели T55 и T90 2025 года выпуска.

Подобной ценовой стратегией, поясняют эксперты, китайские автопроизводители пытаются избавиться от внушительных стоков, которые сформировались в России в конце прошлого года. В начале 2025-го, по разным оценкам, в РФ нераспроданными числились порядка 600-700 тысяч машин, подавляющая часть которых была произведена в КНР.

К началу июля количество пылящихся на складах авто сократилось примерно до 430-450 тысяч единиц, утверждал глава департамента новых авто компании «Рольф» Николай Иванов. Однако эту проблему не удалось решить даже к сентябрю, хотя о внушительных скидках сообщалось еще в конце марта. По оценке экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, к тому моменту стоки составили около 300 тысяч штук.

Аналитики скептически оценивают перспективы скорого преодоления масштабного затоваривания. Этому помешает ряд факторов, включая сомнительное качество ряда китайских автомобилей, высокие цены на них, ожидание возвращения в Россию ушедших из страны западных, японских и южнокорейских гигантов, снижение доступности автозаймов на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Главной же причиной затяжного падения реализации легковушек из КНР в РФ глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин назвал регулярное повышение утильсбора, который никуда не денется в обозримом будущем.

