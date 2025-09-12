Россия
15:55, 12 сентября 2025

Российского семиклассника жестоко избили во время перемены

В Петербурге семиклассника жестоко избили в школе во время перемены
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В районе Авиагородок Санкт-Петербурга семиклассника жестоко избили в школе во время перемены. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, на 13-летнего мальчика напали одноклассники, повалили его на пол в коридоре и избивали руками и ногами.

Учащегося доставили в больницу с множественными ушибами головы, туловища и ног. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области школьники поставили девочку на колени и жестоко избили.

Еще раньше в Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего мальчика.

