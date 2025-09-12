Российского семиклассника жестоко избили во время перемены

В районе Авиагородок Санкт-Петербурга семиклассника жестоко избили в школе во время перемены. Об этом стало известно 78.ru.
По сведениям издания, на 13-летнего мальчика напали одноклассники, повалили его на пол в коридоре и избивали руками и ногами.
Учащегося доставили в больницу с множественными ушибами головы, туловища и ног. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.
До этого сообщалось, что в Кемеровской области школьники поставили девочку на колени и жестоко избили.
Еще раньше в Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего мальчика.