Шац опубликовал видео с «чернокожей» Лазаревой и пошутил о собеседовании на въезд в США

Шац опубликовал видео выступления с ведущей Лазаревой о попытках въехать в США

Известный российский юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) опубликовал архивное видео выступления с бывшей супругой, телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и пошутил о собеседовании на въезд в США. Юмористический ролик он выложил в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике Шац, накрашенный и одетый в женское платье, разговаривает с Лазаревой, лицо которой покрашено в коричневый цвет. «И я осталась один на один... Или одна на один? Как правильно?» — говорит ей на видео юморист.

«Когда пытаешься объяснить цель поездки в Америку», — подписал видео выступления Шац.

