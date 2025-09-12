Спорт
21:01, 12 сентября 2025Спорт

Шлеменко проиграл поединок за звание чемпиона RCC

Боец MMA Шлеменко проиграл Ковалеву в поединке за звание чемпиона RCC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко проиграл белорусскому бойцу Владиславу «Белазу» Ковалеву в поединке за звание чемпиона Russian Cagefighting Championship (RCC). Результаты доступны на сайте промоушена.

Белаз одержал победу над Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде и стал новым чемпионом RCC в среднем весе. Бой прошел в Челябинске.

Ранее Шлеменко высказался о реванше с Магомедом Исмаиловым. Спортсмен признался, что ему все равно, примет ли соперник бой.

Всего в активе 41-летнего Шлеменко 67 побед, 17 поражений и одна ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. Ковалев одержал 10 побед и один раз проиграл.

