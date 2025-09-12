Наука и техника
13:23, 12 сентября 2025

Шум в ушах оказался сигналом проблем со здоровьем

Brain Sciences: Тиннитус может быть признаком риска когнитивных нарушений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

У пожилых людей хронический шум в ушах (тиннитус) может быть признаком повышенного риска когнитивных нарушений. К такому выводу пришли исследователи из Университета короля Халида, опубликовавшие работу в журнале Brain Sciences.

В исследовании приняли участие 240 человек старше 60 лет, половина из которых страдала тиннитусом. У этих участников чаще фиксировались проблемы со слухом, депрессией и качеством сна. Тесты показали, что у людей с тиннитусом результаты по памяти и когнитивным функциям были значительно ниже, чем у тех, кто не сталкивался с этим симптомом.

Ученые отметили: чем дольше и тяжелее проявлялся шум в ушах, тем выше была вероятность когнитивных нарушений. Так, каждый прирост на десять баллов по шкале тяжести тиннитуса заметно увеличивал риск проблем с памятью и мышлением.

Авторы подчеркивают, что тиннитус может служить важным клиническим маркером для ранней диагностики когнитивных нарушений у пожилых, а значит, пациенты с хроническим шумом в ушах нуждаются в более тщательном наблюдении.

Ранее ученые показали, что хроническая бессонница может быть ранним сигналом когнитивных нарушений.

