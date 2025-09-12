Ценности
Способ Кейт Миддлтон укладывать волосы в пучок удивил фанатов

Мария Винар

Кадр: dailymail.co.uk

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон показала способ уложить волосы в пучок и удивила фанатов. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Daily Mail.

Известно, что знаменитость посетила текстильную фабрику, где ей предложить попробовать себя в шелкографии. Так, она сняла с себя пиджак, оставшись в брюках и черной футболке. После этого она надела фартук и убрала распущенные пряди в пучок, не используя для этого зеркало и резинку.

Поклонники восхитились умением супруги принца Уэльского Уильяма легко укладывать волосы в прическу. «Это возможно, но никогда не получается так идеально. Она — волшебница», «Принцесса Уэльская только что без труда уложила волосы перед камерами всего мира. Ни одна прядь не выбилась из прически», «Нам нужен урок по сборке волос без резинки или заколки!», «Это впечатляет», — высказывались они.

В декабре 2023 года практикующий косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Кейт Миддлтон.

.
