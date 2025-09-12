Россия
10:42, 12 сентября 2025Россия

Стало известно об обнаружении тел вдовы бойца СВО и его сына в российском регионе

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Туле вдову бойца специальной военной операции (СВО) нашли в квартире без признаков жизни вместе с двухлетним ребенком. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, двухлетний сын вдовы бойца СВО начал тонуть в ванной, когда его мать отвлеклась. Когда женщина увидела, что ребенок не подает признаков жизни, то решила покончить с собой. Супруг женщины, как уточняется, ушел на СВО сразу после рождения ребенка и не вернулся.

«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
О случившемся в Туле сотрудники правоохранительных органов узнали после того, как обеспокоенная знакомая вдовы бойца СВО сообщила, что женщина не пришла на встречу в назначенное время и не отвечала на телефон. Полицейские решили вскрыть квартиру после того, как им никто не открыл дверь.

Известно, что у вдовы бойца СВО был конфликт со свекровью. Мать не вернувшегося из зоны боев военнослужащего хотела лишить женщину родительских прав.

Ранее стало известно о смерти матери участника СВО на его могиле в городе Балей Забайкальского края. Впоследствии стало известно еще об одной смерти в семье этого военнослужащего — брат бойца СВО почувствовал себя плохо, врачи не смогли его спасти.

