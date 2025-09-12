Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:02, 12 сентября 2025Из жизни

Статуя Мадонны начала плакать маслом

В католической церкви Австралии статуя Мадонны начала плакать маслом
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Albo / Shutterstock / Fotodom

Статуя Мадонны начала плакать маслом в церкви в Австралии. Об этом сообщает Daily Mirror.

70-сантиметровая статуя Девы Марии, установленная в 2003 году в католической церкви Богоматери Лурдской в городе Рокингем, начала источать масляные слезы. Аномалия привлекла тысячи паломников со всего мира.

Скульптуру исследовали на протяжении четырех дней. Ее поверхность осмотрели при помощи увеличивающих приборов, просветили при помощи рентгена и сделали компьютерную томографию. Исследование не выявило скрытых каналов для передачи жидкости, но установило, что явление начиналось 19 марта, в День святого Иосифа, и продолжалось во время пасхальных праздников. В составе слез нашли растительное масло с примесью розового.

«Я не говорю, что это не чудо, просто у нас недостаточно доказательств. Я не знаю, как это произошло. Все что я могу сказать — возможны другие интерпретации», — заявил архиепископ Хики. После тщательного расследования статую отдали прихожанке Пэтти Пауэлл, первоначальной владелице, и больше никогда не выставляли в церкви.

Материалы по теме:
Загадка монаха Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Загадка монахаКровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
5 сентября 2018
Все от лукавого Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Все от лукавогоЗнаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
2 мая 2020

Церковь имеет строгие критерии для признания чудес, но в этом случае, несмотря на отсутствие доказательств вмешательства человека, окончательного решения так и не было принято.

Ранее сообщалось, что Ватикан начал расследование якобы произошедшего в одной из церквей США чуда. Преподобный Джозеф Кроули, пастор прихода в Коннектикуте, в который входит церковь Святого Фомы, сообщил, что во время причастия служка обнаружил нечто необычное — количество просфор в кивории, по его словам, само собой увеличилось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Стало известно о возможной роли НАТО в массированном ударе по российским регионам

    В США оценили сроки отказа Европы от российского газа

    Захарова пригрозила ЕС за хищение российских активов

    Центробанк предупредил о последствиях дефицита бюджета

    Онколог развеяла предубеждение о донорстве костного мозга

    Захарова назвала Норвегию лжемиротворцем

    «Альфа-Банк» объяснил сбой в работе приложения

    Артемий Лебедев сравнил Евросоюз с жабой

    Раскрыты подробности нового пакета санкций ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости