В католической церкви Австралии статуя Мадонны начала плакать маслом

Статуя Мадонны начала плакать маслом в церкви в Австралии. Об этом сообщает Daily Mirror.

70-сантиметровая статуя Девы Марии, установленная в 2003 году в католической церкви Богоматери Лурдской в городе Рокингем, начала источать масляные слезы. Аномалия привлекла тысячи паломников со всего мира.

Скульптуру исследовали на протяжении четырех дней. Ее поверхность осмотрели при помощи увеличивающих приборов, просветили при помощи рентгена и сделали компьютерную томографию. Исследование не выявило скрытых каналов для передачи жидкости, но установило, что явление начиналось 19 марта, в День святого Иосифа, и продолжалось во время пасхальных праздников. В составе слез нашли растительное масло с примесью розового.

«Я не говорю, что это не чудо, просто у нас недостаточно доказательств. Я не знаю, как это произошло. Все что я могу сказать — возможны другие интерпретации», — заявил архиепископ Хики. После тщательного расследования статую отдали прихожанке Пэтти Пауэлл, первоначальной владелице, и больше никогда не выставляли в церкви.

Церковь имеет строгие критерии для признания чудес, но в этом случае, несмотря на отсутствие доказательств вмешательства человека, окончательного решения так и не было принято.

Ранее сообщалось, что Ватикан начал расследование якобы произошедшего в одной из церквей США чуда. Преподобный Джозеф Кроули, пастор прихода в Коннектикуте, в который входит церковь Святого Фомы, сообщил, что во время причастия служка обнаружил нечто необычное — количество просфор в кивории, по его словам, само собой увеличилось.