Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 12 сентября 2025Бывший СССР

Постсоветская страна испугалась засилья пакистанцев

В Киргизии потребовали остановить выдачу паспортов пакистанцам
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Киргизии потребовали остановить выдачу паспортов пакистанцам. Там побоявшись их засилья и превращения постсоветской республики во второй Пакистан. Слова депутата фракции «Новый Кыргызстан» Илхомжана Каримова во время сессии парламента приводит Kzmedianews.

Парламентарий подчеркнул, что восемь тысяч пакистанцев на территории Киргизии получили гражданство. Этот факт обеспокоил депутата Каримова. По его словам, массовая выдача паспортов несет угрозу.

«Так мы превратимся в Пакистан», — подытожил депутат.

Ранее в Киргизии приняли закон о наказании за хранение, производство и распространение порно. Указ об этом подписал президент республики Садыр Жапаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский подполковник после возвращения из плена стал командиром бригады ВСУ. Его подразделение массово сдалось в 2022 году

    Избившему свою мать российскому актеру грозит до десяти лет заключения

    Украинские телефонные мошенники переориентировались на другую аудиторию

    Во Франции более ста депутатов поддержали импичмент Макрону

    Экс-офицер армии США заявил о тревоге поляков из-за действий Германии

    Москвичам рассказали о погоде в День города и рекорде атмосферного давления

    ВСУ вновь атаковали Россию после одного из самых масштабных с начала года налетов БПЛА

    Москвичам рассказали о погоде в День города

    Серебро подорожало до максимума за 14 лет

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости