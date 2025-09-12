Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 12 сентября 2025Мир

Трамп захотел выбить всю дурь из левых

Трамп заявил, что из радикальных левых нужно выбить всю дурь
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию левых сил на покушение на его соратника, консервативного активиста Чарли Кирка, заявил, что из них нужно «выбить всю дурь». Его слова передает Politico.

«Мы должны быть смелыми в жизни, по правде говоря, у нас есть жизнь. Наверное, мне вообще не стоило бы сейчас здесь стоять и разговаривать с вами, но мы будем смелыми. И у нас великая страна. У нас есть радикальные левые безумцы, и мы должны просто выбить из них дурь», — сказал политик.

При этом Трамп призвал сторонников избегать насилия, ссылаясь на позицию самого Кирка. «Он [Кирк] был сторонником ненасилия. Именно такой реакции я хотел бы видеть и от людей», — добавил он.

Ранее глава Белого дома заявил, что посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы.

На активиста совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

    Губернатор раскрыл подробности об атаке ВСУ на граничащий с Подмосковьем регион

    Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

    Российский военный дезертировал из части и занялся наркоторговлей

    В российском аэропорту задержали или отменили более 50 рейсов

    Появились подробности о сбитых в Подмосковье беспилотниках ВСУ

    Число ударов ВСУ по российскому региону снизилось

    Стартовали военные учения России и Белоруссии

    Командование ВСУ бросило в окружении группу штурмовиков в Сумской области

    В Крыму выдвинут требование Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости