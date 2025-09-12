Трамп захотел выбить всю дурь из левых

Трамп заявил, что из радикальных левых нужно выбить всю дурь

Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию левых сил на покушение на его соратника, консервативного активиста Чарли Кирка, заявил, что из них нужно «выбить всю дурь». Его слова передает Politico.

«Мы должны быть смелыми в жизни, по правде говоря, у нас есть жизнь. Наверное, мне вообще не стоило бы сейчас здесь стоять и разговаривать с вами, но мы будем смелыми. И у нас великая страна. У нас есть радикальные левые безумцы, и мы должны просто выбить из них дурь», — сказал политик.

При этом Трамп призвал сторонников избегать насилия, ссылаясь на позицию самого Кирка. «Он [Кирк] был сторонником ненасилия. Именно такой реакции я хотел бы видеть и от людей», — добавил он.

Ранее глава Белого дома заявил, что посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы.

На активиста совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.