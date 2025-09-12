Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Трампу стали известны мотивы убийства его союзника Кирка

Трамп заявил, что знает о мотивах убийства его союзника Кирка
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп выступил перед журналистами и заявил, что ему известны мотивы расправы над консервативным политиком Чарли Кирком. Его цитирует телеканал ABC News.

У Трампа есть некоторые соображения о мотивах преступника, устроившего стрельбу со смертельным исходом, однако он пообещал корреспондентам поделиться ими позднее.

«Чарли был гигантом своего поколения, поборником свободы и источником вдохновения для миллионов и миллионов людей», — подчеркнул лидер Соединенных Штатов в выступлении.

Кроме того, главу Белого дома спросили, беспокоится ли он в связи с тем, что власти до сих пор не поймали стрелка, ведь с момента стрельбы уже прошло более суток. По словам лидера США, в поисках убийцы активиста Кирка наблюдается прогресс.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта от имени организации Turning Point USA, соучредителем которой он был. Политического деятеля доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти его так и не удалось.

Ранее Дональд Трамп признался, что опасается за страну. Он также дал журналистам понять, что знает о существовании «группы чокнутых леваков-радикалов», пообещав разобраться с этим.

