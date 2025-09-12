Мир
00:38, 12 сентября 2025

Трамп заявил о беспокойстве за США

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Samuel Corum / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после убийства консервативного политика Чарли Кирка признался, что беспокоится за страну. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер также сообщил, что знает о существовании «группы чокнутых леваков-радикалов», пообещав разобраться с этим.

10 сентября на Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта от имени организации Turning Point USA, соучредителем которой он был. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти политика не удалось.

Федеральное бюро расследований (ФБР) пообещало заплатить до 100 тысяч долларов за сведения, которые приведут к опознанию и задержанию подозреваемого в убийстве Кирка.

