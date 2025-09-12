ЦБ назвал два главных фактора разгона цен в России

ЦБ: Индексация ЖКХ и подорожание топлива повлияли на инфляцию в России летом

Запланированная индексация тарифов ЖКХ (в среднем на 11,5 процента) вкупе с резким подорожание основных видов автомобильного топлива на бирже стали двумя главными проинфляционными факторами в России в июне-августе. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам сентябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке.

Вышеуказанные факторы в итоге не дали сильно замедлиться росту потребительских цен в стране, отметили в Банке России. Сгладить эффект частично удалось за счет более сильного, чем обычно, удешевления плодоовощной продукции. Несмотря на это, динамика цен в продовольственном сегменте в целом остается неоднородной, что пока не позволяет говорить о существенном замедлении инфляции на внутреннем рынке, резюмировали в ЦБ.

К понедельнику, 8 сентября, темпы роста потребительских цен в России в годовом выражении составили 8,2 процента. Это все еще более чем вдвое выше установленного регулятором таргета. Именно приближение инфляции к целевым 4 процентам в ЦБ неоднократно называли главным условием для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Так как разница между необходимой и реальной инфляцией в РФ продолжает быть значительной, руководство регулятора на сентябрьском заседании понизило ключевую ставку лишь на процентный пункт — с 18 до 17 процентов годовых. По итогам собрания совет директоров пришел к выводу, что проинфляционные риски все еще остаются преобладающими. Другими факторами, мешающими перейти к более значительному ослаблению ДКП, в Банке России назвали напряженную ситуацию на рынке труда и высокий уровень инфляционных ожиданий населения.