Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 12 сентября 2025Экономика

ЦБ назвал два главных фактора разгона цен в России

ЦБ: Индексация ЖКХ и подорожание топлива повлияли на инфляцию в России летом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Запланированная индексация тарифов ЖКХ (в среднем на 11,5 процента) вкупе с резким подорожание основных видов автомобильного топлива на бирже стали двумя главными проинфляционными факторами в России в июне-августе. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам сентябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке.

Вышеуказанные факторы в итоге не дали сильно замедлиться росту потребительских цен в стране, отметили в Банке России. Сгладить эффект частично удалось за счет более сильного, чем обычно, удешевления плодоовощной продукции. Несмотря на это, динамика цен в продовольственном сегменте в целом остается неоднородной, что пока не позволяет говорить о существенном замедлении инфляции на внутреннем рынке, резюмировали в ЦБ.

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025

К понедельнику, 8 сентября, темпы роста потребительских цен в России в годовом выражении составили 8,2 процента. Это все еще более чем вдвое выше установленного регулятором таргета. Именно приближение инфляции к целевым 4 процентам в ЦБ неоднократно называли главным условием для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

Так как разница между необходимой и реальной инфляцией в РФ продолжает быть значительной, руководство регулятора на сентябрьском заседании понизило ключевую ставку лишь на процентный пункт — с 18 до 17 процентов годовых. По итогам собрания совет директоров пришел к выводу, что проинфляционные риски все еще остаются преобладающими. Другими факторами, мешающими перейти к более значительному ослаблению ДКП, в Банке России назвали напряженную ситуацию на рынке труда и высокий уровень инфляционных ожиданий населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Стало известно о возможной роли НАТО в массированном ударе по российским регионам

    В США оценили сроки отказа Европы от российского газа

    Захарова пригрозила ЕС за хищение российских активов

    Центробанк предупредил о последствиях дефицита бюджета

    Онколог развеяла предубеждение о донорстве костного мозга

    Захарова назвала Норвегию лжемиротворцем

    «Альфа-Банк» объяснил сбой в работе приложения

    Артемий Лебедев сравнил Евросоюз с жабой

    Раскрыты подробности нового пакета санкций ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости