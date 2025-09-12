ЦБ оценил динамику цен в России

ЦБ: Годовая инфляция в России замедлилась до 8,2 процента в начале сентября

В начале сентября темпы роста потребительских цен в России замедлились в годовом выражении. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам сентябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке.

К понедельнику, 8 сентября, годовая инфляция в стране замедлилась до 8,2 процента. За несколько недель темпы роста потребительских цен в РФ снизились на 0,26 процентного пункта. Для сравнения, по состоянию на 25 августа инфляция в годовом выражении, по оценке Росстата, составляла 8,46 процента.

Несмотря на это, темпы роста цен в России по-прежнему остаются более чем вдвое выше целевого показателя. Установленный ЦБ таргет составляет 4 процента. В целом инфляционные ожидания населения также сохраняются на высоком уровне, отметили в регуляторе. По этой причине совет директоров по итогам сентябрьского заседания понизил ключевую ставку до 17 процентов, хотя ряд аналитиков прогнозировал более значительное ослабление денежно-кредитной политики (ДКП).

Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП в регуляторе назвали устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету. Пока что говорить о возможности стремительного снижения ключевой ставки не приходится, так как на внутреннем рынке труда сохраняется напряженная ситуация на фоне кадрового дефицита, а рынок кредитования после охлаждения вновь перешел к росту. Кроме того, в пресс-релизе регулятора подчеркивается, что проинфляционные риски по-прежнему остаются преобладающими.