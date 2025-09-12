Уехавшего в Финляндию россиянина заочно арестовали в России по делу о госизмене

Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина по обвинению в госизмене, публичных призывах к осуществлению терроризма и деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что правоохранительным органам неизвестно место проживания гражданина РФ в Финляндии, в то же время имеются данные о его личности и внешности. Также установлено, что мужчина не ведет аккаунты в соцсетях и мессенджерах под своим именем.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Смоленской области, сдавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные об объектах Минобороны России. Первые три года осужденный россиянин будет находиться в тюрьме, остальные годы — в колонии строгого режима.